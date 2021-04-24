Чисора: если бы в боксе давали очки за беготню на ринге, Усик выиграл бы все титулы

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора поделился мыслями о перспективах Александра Усика в этом дивизионе, а также снова вспомнил о поединке с украинцем.
«Я до сих пор считаю, что это был очень близкий бой. Какой урок я вынес из того поединка? Никакого. Считаю, что нам нужно обращать внимание на своих боксёров, а не следить за иностранцами. На самом деле, видел, что мои проблемы являются проблемой для Александра. Он постоянно убегал. Если бы в боксе давали очки за беготню на ринге, он бы выиграл все титулы. Но в боксе дают очки за попадания. Я его постоянно прессинговал, задавал темп поединку», — сказал Чисора в интервью, размещённом на канале Boxing Social.
Напомним, по итогам боя Усик — Чисора все судьи отдали победу украинцу.
- 24 апреля 2021
-
17:44
-
17:34
-
16:25
-
15:35
-
14:59
-
13:45
-
12:22
-
11:48
-
10:57
-
09:53
-
07:07
-
01:48
-
00:15
- 23 апреля 2021
-
23:34
-
22:35
-
21:42
-
20:28
-
19:37
-
18:46
-
17:36
-
17:22
-
16:04
-
15:16
-
14:30
-
14:01
-
12:30
-
12:01
-
11:01
-
10:02
-
09:13
-
09:00
-
08:31
-
06:50
-
02:27
-
02:15