Чисора: если бы в боксе давали очки за беготню на ринге, Усик выиграл бы все титулы

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора поделился мыслями о перспективах Александра Усика в этом дивизионе, а также снова вспомнил о поединке с украинцем.

«Я до сих пор считаю, что это был очень близкий бой. Какой урок я вынес из того поединка? Никакого. Считаю, что нам нужно обращать внимание на своих боксёров, а не следить за иностранцами. На самом деле, видел, что мои проблемы являются проблемой для Александра. Он постоянно убегал. Если бы в боксе давали очки за беготню на ринге, он бы выиграл все титулы. Но в боксе дают очки за попадания. Я его постоянно прессинговал, задавал темп поединку», — сказал Чисора в интервью, размещённом на канале Boxing Social.

Напомним, по итогам боя Усик — Чисора все судьи отдали победу украинцу.