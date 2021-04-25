Гилберт Бёрнс: Валентина Шевченко выбьет из Джейка Пола всё дерьмо

Бывший претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс остался впечатлён выступлением чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко на турнире UFC 261. Бразилец предположил, что с такой подготовкой уроженка Киргизии легко расправится с популярным в США YouTube-блогером Джейком Полом, который пытается выстроить карьеру в профессиональном боксе и недавно нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.

«Валентина выбьет из Джейка Пола всё дерьмо», — написал Бёрнс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 25 апреля Шевченко выступила на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). В основном карде шоу она встретилась с экс-чемпионкой промоушена в минимальном весе Джессикой Андраде. Шевченко доминировала на протяжении поединка и оформила досрочную победу во втором раунде. Это была пятая успешная защита титула для неё.