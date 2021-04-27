Чиновник, назвавший бой Кадырова-младшего подставным, выступил с заявлением

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков, который назвал поединок Аслана Биттирова с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом «подставным», выступил с заявлением. Ранее Бербеков обвинил СМИ в искажении его слов.

«Добрый вечер. Я ранее уже комментировал бой Адама Кадырова и Аслана Биттирова. Хочу ещё раз заявить о том, что мои слова извратили СМИ. Я просто в шоке от этой лжи, которую пишут от моего имени.

Я нигде и никогда не говорил, что бой подставной или что на кого-то оказали давление. ⁣⁣⠀

Это детский спорт, в нём всегда останавливают бои в таких случаях, чтобы спортсмен не получил серьёзную травму, даже если он при получении удара не опускается на колени или не шатается.

Рекомендую всем ознакомиться с правилами детского бокса, прежде чем разводить шумиху на ровном месте.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с братской Чеченской Республикой, пусть боксёры в наших республиках будут самыми сильными и непобедимыми. Бокс объединяет, бокс за сильную Кабардино-Балкарскую Республику», — написал Бербеков в своём «инстаграме».