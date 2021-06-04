Салихов, Долидзе, Розенстрайк и Сакаи сделали вес перед турниром UFC Вегас 28

В ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. В его главном событии встретятся тяжеловесы Аугусто Сакаи, в преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Кроме того, вес перед турниром сделали Муслим Салихов и Роман Долидзе.
Ниже представлены результаты взвешивания бойцов основного карда, а также результат взвешивания в паре Салихов — Франциско Триналдо.
UFC Вегас 28. Взвешивание
Жаирзиньо Розенстрайк (254 фунта) — Аугусто Сакаи (255,5 фунта)
Уолт Харрис (264) — Марцин Тыбура (251)
Роман Долидзе (186) — Лауреано Старополи (185)
Мигель Баэза (171) — Сантьяго Понзиниббио (170,5)
Грегори Родригес (186) — Душко Тодорович (186)
Антонио Арройо (186) — Том Бриз (186)
Муслим Салихов (171) — Франциско Триналдо (169,5).
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