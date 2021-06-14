Стали известны гонорары Адесаньи, Диаза и Фигейреду на UFC 263

Стало известно, сколько заработали Исраэль Адесанья, Нейт Диаз и Дейвисон Фигейреду за поединки на турнире UFC 263, который состоялся в минувшие выходные, сообщает Give me Sport. Адесанья победил Марвина Веттори и защитил пояс UFC в среднем весе, Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей, а Фигейреду потерял пояс в наилегчайшем весе, уступив Брендону Морено.

Сообщается, что Адесанья заработал $ 1,392 млн, в том числе $ 750 тыс. за бой, $ 600 тыс. — процент от продаж платных трансляций, $ 42 тыс. — спонсорские выплаты. Общий гонорар Диаза составил $ 1,121 млн, в том числе $ 500 тыс. за бой, $ 600 тыс. — процент от продаж платных трансляций, $ 21 тыс. — спонсорские выплаты. Что касается Фигейреду, то его заработок составил $ 892 тыс.: $ 250 тыс. за бой, $ 600 тыс. — процент от продаж платных трансляций, $ 42 тыс. — спонсорские выплаты.