Кутюр: у бойцов UFC несправедливая оплата труда

Легенда смешанных единоборств, член Зала славы UFC Рэнди Кутюр высказался о зарплатах бойцов в UFC.
«Почему именно Джейк Пол стал тем, кто подошёл к Дане и пролил свет на происходящее — на пропасть в окладах в нашем виде спорта? Здорово, как Закон Али работает в мире бокса, но ничего подобного не происходит в единоборствах в целом. Этому нужно положить конец.
Парнем, который мог всё изменить, был Конор Макгрегор. Тогда, когда он получил боксёрскую лицензию. Но он этого не сделал.
Вообще это очень долгая игра, и переломить ситуацию будет непросто. Нужны коллективные иски. В UFC делают всё, чтобы ничего подобного не произошло. Хотел бы отметить такие организации, как PFL, — они могут помочь делу. Там по достоинству платят бойцам», — приводит слова Кутюра MMA Fighting.
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