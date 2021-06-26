Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу над Мишелем Празересом на UFC Vegas 30

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В главном событии вечера сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган, выступающие в тяжёлом весе.
В предварительном карде турнира российский боец Шавкат Рахмонов одержал победу над Мишелем Празересом приёмом во втором раунде.
Основной кард
Сириль Ган — Александр Волков
Таннер Босер — Овинс Сент-Прю
Раони Берселос — Тимур Валиев
Андре Фили — Даниэль Пинеда
Тим Минс — Николас Долби
Ренато Мойкано — Джай Герберт
Предварительный кард
Кеннеди Нзечакву — Данило Маркес
Шавкат Рахмонов — Мишель Празерс — победа Рахмонова приёмом во втором раунде
Ворли Алвес — Джеремайя Уэллс — победа Уэллса нокаутом во втором раунде
Марчин Прачнио — Исаак Виллануэва — победа Прачнио техническим нокаутом во втором раунде
Джулия Авила — Юлия Столяренко — победа Авилы приёмом в третьем раунде
Чарльз Роса — Джастин Джайнес — победа Росы раздельным решением судей
Янси Медейрос — Дамир Хадзович — победа Хадзовича единогласным решением судей.
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