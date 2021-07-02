42-летний Рикки Хаттон объявил о желании сразиться с 48-летним Оскаром де ла Хойей

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон заявил, что готов выйти на ринг с экс-чемпионом мира в шести весах Оскаром де ла Хойей. Хаттону 42 года, де ла Хойе — 48.

«Я бы сразился с Оскаром де ла Хойей, если будет такая возможность! Оскар был примером для многих людей в боксе, поэтому это было бы интересно, даже если бы это был всего лишь выставочный поединок. Можно было бы разделить ринг с ним и узнать из первых рук, насколько он был хорош и, возможно, остаётся», — приводит слова Хаттона Metro.

Рикки Хаттон не выступал на профессиональном ринге с 2012 года, де ла Хойя — с 2008-го. На счету британского боксёра 45 побед и три поражения, у американца 39 побед и шесть поражений.