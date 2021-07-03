Камил Гаджиев почтил память отца Хабиба Нурмагомедова

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев опубликовал пост в память об отце бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапе, скончавшемся ровно год назад.
«Представляю, как успешен был бы мир, если бы все верили в своё дело так, как Абдулманап Нурмагомедов!
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Это и есть его главное наследие — пример того, как надо всегда идти до конца, невзирая на все возникающие на пути преграды!» — написал в своём «инстаграме» Камил Гаджиев.
Фото можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля 2020-го был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 3 июля о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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