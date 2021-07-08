Костя Цзю разозлился из-за того, что не смог посмотреть бой Тима. Его не показал «Матч ТВ»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю разозлился из-за того, что телеканал «Матч ТВ» не показал победный поединок его сына Тима Цзю со Стивом Спарком.
Цзю-младший нокаутировал Спарка в третьем раунде. «Матч ТВ» не продали права на бой, и телеканал показал предыдущий поединок Тима, в котором тот победил Денниса Хогана.
«Я не видел бой, никак не мог найти, где посмотреть, и поэтому сейчас сижу злой. Мне было бы намного приятнее разговаривать, если бы я знал, где его увидеть», — приводит слова Кости Цзю «Газета.ру».
Тим Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).
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