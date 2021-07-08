Тим Цзю: я австралиец до конца своих дней

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, заявил, что считает себя австралийцем, хотя и напомнил, что мечтает провести бой в России.

«Я австралиец до конца своих дней. Но я всегда мечтал об этом (о бое в России. — Прим. «Чемпионата»).

Моему отцу так и не удалось этого сделать. К такому поединку есть интерес. Именно поэтому я хотя бы раз в жизни хотел бы подраться в России», — приводит слова Цзю-младшего nine.com.au.

Вчера, 7 июля, Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка в третьем раунде. Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).