Стали известны гонорары рефери и судей боя Фьюри — Уайлдер

Стало известно, кто обслужит третий поединок с участием действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и бывшего обладателя соответствующего пояса Деонтея Уайлдера, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 24 на 25 июля мск. Рефери в ринге будет Майк Ортега, а судьями, ведущими счёт по раундам, станут Тим Читем, Дейв Моретти и Патрисия Морс Джарман, информирует журналист Марк Раймонди в своём «твиттере».

Также сообщается, что рефери получит $ 10 тыс., а трое судей — по $ 8000.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.