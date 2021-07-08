Костя Цзю одной фразой прокомментировал победу сына Тима над Спарком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю лаконично прокомментировал победу своего сына Тима Цзю над представителем Австралии Стивом Спарком. Цзю-младший нокаутировал Спарка в третьем раунде, проведя решающий удар вскоре после нокдауна соперника.

«Конечно, ещё многому нужно учиться, но мы в правильном направлении», — написал Костя Цзю в своём «инстаграме», комментируя победу сына.

Тим Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).