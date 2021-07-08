Стало известно, кто является резервным бойцом поединка Макгрегора и Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос является резервным бойцом главного боя турнира UFC 264, в ходе которого встретятся бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Об этом сообщает MMA Fighting, ссылаясь на собственные источники. Бой пройдёт в ближайшие выходные.
«Доставайте дос Аньоса», — прокомментировал ситуацию сам Конор в своём «твиттере».
Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 8 июля 2021
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