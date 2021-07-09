Макгрегор: в спорте Хабиб не сделал ничего. А теперь он ускользнул, как маленькая крыса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался об экс-чемпионе UFC в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.



«Если честно, даже не думаю о Хабибе. В спорте он не сделал ничего. А теперь он ушёл, ускользнул, как маленькая крыса», — сказал Конор в интервью на канале BT Sport в YouTube.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.



В ночь с 10 на 11 июля мск Макгрегор проведёт третий бой с американцем Дастином Порье на турнире на UFC 264.