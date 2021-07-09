«Ты живёшь во лжи!» Джейк Пол обрушился с критикой на президента UFC

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол жёстко раскритиковал президента UFC Дану Уайта, заявив, что тот «живёт во лжи». По мнению Пола, Уайт недоплачивает бойцам UFC.

“Дана Уайт… Может, ты и проложил свой путь, контролируя карьеры тысячи бойцов. Но я никогда не говорил, что хочу подписать контракт с UFC.

Может, я и позволю тебе стать сопромоутером одного из моих боёв против чемпиона UFC, как ты сделал в случае с Конором Макгрегором, когда он дрался с Флойдом Мейвезером.

Ты живёшь во лжи. Все серьёзные бойцы UFC жаловались на гонорары. Конор, Джон Джонс, Масвидаль, Диаз, Нганну… Ты даже создавал фейковые пояса, чтобы продавались билеты, вместо того чтобы дать Аманде Нуньес возглавить кард турнира.

Запомни, Дана: ты — кардиоинструктор по кикбоксингу. Даже создал UFC не ты. Ты жирный мешок, который даже не может дать интервью без того, чтобы тебя спросили обо мне. Плати больше своим бойцам!” — написал Пол в своём «твиттере».