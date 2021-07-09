Рикки Хаттон дал совет Конору Макгрегору

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон дал совет бывшему чемпиону UFC в двух дивизионах Конору Макгрегору. По словам Хаттона, Макгрегору имеет смысл задуматься о боксёрской карьере.

В 2017 году Макгрегор провёл боксёрский бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, который победил техническим нокаутом в десятом раунде.

«Конор достойно выглядел в бою с Мейвезером, хотя не выступал до этого в профессиональном боксе. Он никогда себе не простит, если закончит карьеру, не попробовав выступить в боксе ещё раз.

Он может сделать это, пока не стало слишком поздно. Я бы не сказал, что сейчас для него идеальное время, но он и близко не подобрался к критическому возрасту.

Конор понимает, что не успеет провести 16-17 боёв в боксе. Но нет причин, по которым он больше не сможет боксировать», — приводит слова Хаттона Metro.