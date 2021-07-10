Чем завершится трилогия Порье — Макгрегор на UFC 264 — в новом подкасте «Чемпионата».

Мы снова с вами! мма — подкаст — еженедельник «Больше не говори такие вещи» тут как тут. И вы всё отлично знаете. Будем сейчас говорить обо всём, что взбредёт нам в голову. Обсудим всю mma — движуху. Это Чемпионат подкаст — ПОЕХАЛИ!



Здесь у нас из тем: UFC 264 и наши скромные прогнозы на этот кард (скромные!), фейк-ньюс — Макгрегор и Нганну, Тайсон Фьюри и его попытка вытащить Фрэнсиса, наше мнение о проекте Наше Дело. Немного шуток, немного бомбёжки, немного ответов на ВАШИ вопросы.

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в мма — движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат Подкаст.



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0:00 – Всем привет! Подкаст «Больше не говори такие вещи» снова в эфире.

00:53 – Давид и Олег выглядят помятыми. Что с ними случилось?

02:13 – Что мы забыли в проекте «Наше дело»? Комментировать там – это зашквар?

12:39 – Российские бойцы становятся допинг-легендами: Штырков, Смоляков, а теперь и Ибрагимов. Почему так получается?

25:56 – Не верьте фейковым новостям!

38:13 – Тайсон Фьюри хочет подраться с Нганну в клетке. Какие у него шансы?

50:34 – Конор Макгрегор – андердог против Порье. Пытаемся разобраться, за счет чего ирландец может выстрелить.

01:08:32 – Говорят, что Конор хорошо чувствует себя в реваншах. Это правда так?

01:11:55 – Что стоит на кону в этой трилогии? И у кого из бойцов больше мотивации?

01:17:15 – Разбираемся в чемпионской гонке полусреднего веса: Усман, Колби, Эдвардс и Диас…

01:26:04 – Ковингтон уже давно ждёт свой второй титульный шанс. Почему не торопится Усман?

01:29:44 – Стивен Томпсон тоже хочет получить титульник. Он лучший ударник в UFC? Насколько велики его шансы против Бёрнса?

01:35:02 – Насколько велик потенциал Грега Харди, учитывая его атлетизм, габариты и обучаемость?

01:39:31 – С Шоном ОМэлли хотели драться несколько рейтинговых бойцов, но ему достался дебютант. Что стоит за этим выбором?

01:41:20 – Какие ещё бои стоит посмотреть в предстоящем карде?

01:48:38 – Рубрика «Прогнозы от Володина и Багдасаряна»: по одному верняку на UFC 264.

01:51:37 – Отвечаем на вопросы подписчиков: про наших любимых бойцов, любимые бои, бой мечты, «армянский шик», пикового БиДжея Пенна и многое другое.

02:20:43 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях (все ссылки есть в описании).