Джейк Пол решил подарить Порье подвеску в виде «спящего» Макгрегора. Дастин отреагировал

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол решил подарить бойцу MMA Дастину Порье новое украшение, которое было сделано для него под заказ. Подвеска стоимостью $ 100 тыс. выполнена в виде «спящего» Конора Макгрегора. «Спящий» Макгрегор — мем, который появился после победы Дастина Порье над ирландцем во втором их поединке.

«Эй, Дастин, хочешь, чтобы я отправил это тебе? Подарок за $ 100 тыс. от меня. Считаю, ты заслужил это», — написал Джейк Пол в своём «твиттере».

«Высылай», — ответил Порье в своём «твиттере».

Фото: https://twitter.com/jakepaul

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



