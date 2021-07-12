Макгрегор отреагировал на твит Мейвезера, который заработал крупную сумму на победе Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на твит экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Ранее Мейвезер поблагодарил Дастина Порье за победу в поединке с Макгрегором, поскольку благодаря ставке на это событие ему удалось выиграть более $ 35 тыс.

Макгрегор дал понять, что его насмешила маленькая сумма выигрыша.

«35 тысяч», — написал он в своём «твиттере», добавив к тексту плачущие от смеха эмодзи.

Фото: https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1414528562212732929

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.