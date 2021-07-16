Спортивный врач не поверил в слова Макгрегора о травме ноги до боя с Порье

Спортивный врач Раджпал Брар прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который заявил, что получил травму ноги ещё до поединка с Дастином Порье. Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя с Порье и потерпел поражение.

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«Если уж возникло беспокойство насчёт ноги, зачем тогда и дальше сосредоточиваться на том, чтобы использовать эту ногу для калфкиков (ударов по голени. — Прим. «Чемпионата»), если риск сломать ногу повысился? Особенно в случае такого бойца, как Конор, которого можно назвать относительным новичком в том, что касается таких ударов. Точность таких ударов снижается, а это увеличивает риск.

Учитывая это и то, что UFC и глава их медицинского департамента, по сути, совершили бы злоупотребление служебным положением, допустив Конора до боя в такой ситуации, мне тяжело поверить в его комментарии», — приводит слова специалиста Bloody Elbow.