Бой Хасбика и Абдурозика не состоится

Бой 18-летнего блогера Хасбуллы Магомедова, известного под прозвищем Хасбик, и 17-летнего певца Абдурозика не состоится. Рост соперников не превышает одного метра, весят они не более 20 кг.
«Противостояние Хасбуллы и Абдурозика — это было шоу, которое было сделано ради наших братьев, чтобы они себя чувствовали увереннее. Они ничем не отличаются от нас, от меня и от вас. Они имеют больше духа и больше мужества. Они друг друга любят и уважают. Докажите это нашим подписчиками. Друзья, уважайте друг друга, занимайтесь спортом, мы за спорт», — сказал блогер Асхаб Тамаев на видео, в котором Хасбик и Абдурозик обняли друг друга.
Ранее чеченский блогер организовал поединок между Хасбиком и Абдурозиком. После этого депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что организаторы фрик-боя с участием блогера Хасбика и певца Абдурозика должны быть наказаны.
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