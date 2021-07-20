Один из основных кандидатов на бой с Фёдором Емельяненко уволен из Bellator

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион уволен из Bellator, сообщает MMA Fighting. Промоушен также покинули Ронни Маркс и Адиль Бенжилани.
На турнире Bellator 262, состоявшемся в ночь с 16 на 17 июля по московскому времени, Митрион потерпел поражение в бою с Тайреллом Форчуном.
Ранее легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко заявлял, что Митрион является одним из основных соперников на бой с ним. Следующий поединок Фёдор проведёт на Bellator в Москве 23 октября. В июне 2017 года Емельяненко и Митрион провели поединок, завершившийся победой американского бойца, которому удалось нокаутировать соперника в первом раунде.
43-летний Мэтт выступает в ММА с 2009 года. За это время он провёл 23 боя, в которых одержал 13 побед, девять поражений, один поединок был признан несостоявшимся.
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