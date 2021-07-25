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Алджэмейн Стерлинг потренировался в горах Грузии. Фото

Алджэмейн Стерлинг потренировался в горах Грузии. Фото
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг провёл тренировку в горах Грузии. Соответствующие фотографии боец разместил в своём «инстаграме».

«Тренировка на облаках на вершине красивых кавказских гор!» — подписал фотографии Стерлинг.

Фото можно посмотреть на странице Стерлинга в «Инстаграме».

Вчера, 24 июля, стало известно, что матч-реванш между Стерлингом и бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном состоится 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

Ранее Алджэмейн заявил, что собирается уничтожить Петра.

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