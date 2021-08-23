Заур Абдуллаев и Деян Златичанин сразятся за пояс WBC Silver

Российский боксёр Заур Абдуллаев (13-1, 8 КО) проведёт титульный поединок против Деяна Златичанина из Черногории (24-2, 16 КО) в главном карде шоу RCC Boxing Promotions, которое состоится 11 сентября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба промоушена. На кону будет стоять титул WBC Silver.

В сентябре 2019 года Абдуллаев потерпел поражение от Девина Хейни в поединке за титул чемпиона мира WBC. Заур занимает шестую строчку в рейтинге организации и входит в топ-30 мирового рейтинга Boxrec. Он в третий раз в карьере выйдет на бой за пояс «серебряного» чемпиона. На кону будет стоять статус обязательного претендента для Хейни.

Златичанин был чемпионом мира WBC в лёгком весе, но не смог провести первую защиту титула. Черногорец вышел на Майки Гарсию и уступил нокаутом – это поражение стало первым в его карьере.