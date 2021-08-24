Александр Усик прочёл стих собственного сочинения в День независимости Украины. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик написал стихотворение, посвящённое Украине. Сегодня, 24 августа, на Украине отмечают День независимости.

Усик прочитал стихотворение и выложил соответствующее видео в «Инстаграм». Вот какой стих написал боксёр:

«Ты у меня единственная,

Ты у меня одна.

Ты такая невероятная, мать родная моя,

Моя сильная, открытая, моя нянька-сестра,

Ты для нас всех любимая,

Украина моя.

Твоя речь певуча и открыта душа,

Ты всех нас согреваешь,

Но мёрзнешь сама.

Хочу пожелать, чтобы ты вечно жила

И я буду молиться, чтоб в тепле ты была».

«С днём рождения, Украина, с днём рождения, страна, ты для нас для всех любима, сине-жёлтая моя», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Усика.