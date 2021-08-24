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Александр Усик прочёл стих собственного сочинения в День независимости Украины. Видео

Александр Усик прочёл стих собственного сочинения в День независимости Украины. Видео
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик написал стихотворение, посвящённое Украине. Сегодня, 24 августа, на Украине отмечают День независимости.

Усик прочитал стихотворение и выложил соответствующее видео в «Инстаграм». Вот какой стих написал боксёр:

«Ты у меня единственная,
Ты у меня одна.
Ты такая невероятная, мать родная моя,
Моя сильная, открытая, моя нянька-сестра,
Ты для нас всех любимая,
Украина моя.
Твоя речь певуча и открыта душа,
Ты всех нас согреваешь,
Но мёрзнешь сама.
Хочу пожелать, чтобы ты вечно жила
И я буду молиться, чтоб в тепле ты была».

«С днём рождения, Украина, с днём рождения, страна, ты для нас для всех любима, сине-жёлтая моя», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Усика.

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