Редкач сфотографировался с «самым опасным бойцом UFC»

Украинский боксёр Иван Редкач в своём «инстаграме» разместил фото с американским бойцом смешанных единоборств Нейтом Диазом, выступающим в средней весовой категории.



«Наконец-то я познакомился с тобой лично! Самый опасный боец UFC», — подписал фото Редкач.

Фото можно посмотреть на официальной странице Ивана Редкача в «Инстаграме».

36-летний Нейт Диаз в настоящее время не присутствует в официальных рейтингах UFC. В июне 2021 года он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

В середине августа Диаз предложил американскому бойцу Дастина Порье провести бой. Отметим, что поединок Порье и Диаза должен был пройти ещё в ноябре 2018 года на UFC 230 в Нью-Йорке, однако поединок был отменён, причём каждый из бойцов обвинил в срыве боя своего оппонента.