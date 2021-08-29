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Редкач сфотографировался с «самым опасным бойцом UFC»

Редкач сфотографировался с «самым опасным бойцом UFC»
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Украинский боксёр Иван Редкач в своём «инстаграме» разместил фото с американским бойцом смешанных единоборств Нейтом Диазом, выступающим в средней весовой категории.

«Наконец-то я познакомился с тобой лично! Самый опасный боец UFC», — подписал фото Редкач.

Фото можно посмотреть на официальной странице Ивана Редкача в «Инстаграме».

36-летний Нейт Диаз в настоящее время не присутствует в официальных рейтингах UFC. В июне 2021 года он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

В середине августа Диаз предложил американскому бойцу Дастина Порье провести бой. Отметим, что поединок Порье и Диаза должен был пройти ещё в ноябре 2018 года на UFC 230 в Нью-Йорке, однако поединок был отменён, причём каждый из бойцов обвинил в срыве боя своего оппонента.

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