Легендарный Оскар де ла Хойя заявил, что в 13 лет его изнасиловала 35-летняя женщина

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что в подростковом возрасте стал жертвой насилия. По его словам, когда ему было 13 лет, его изнасиловала женщина, которой было не менее 35 лет.
«Жизнь — непростая штука. Меня изнасиловали, когда мне было 13 лет. Женщине было не менее 35 лет. В 13 лет я потерял девственность из-за того, что меня изнасиловали», — приводит слова де ла Хойи New York Post.
Напомним, в ночь с 11 на 12 сентября мск 48-летний Оскар де ла Хойя проведёт боксёрский поединок с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом. Де ла Хойя возвращается на ринг после 13-летнего отсутствия. Последний бой он провёл с легендой бокса Мэнни Пакьяо, но потерпел поражение. Всего за карьеру де ла Хойя провёл 45 боёв, одержав 39 побед (30 КО) при шести поражениях. Белфорт в ММА одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. В боксе у него пока был лишь один бой, который он выиграл.
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