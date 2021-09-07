Бетербиев дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

«Я считаю, что Джошуа победит Усика, потому что он настоящий тяжеловес. Он не такой простой боксёр. То, что случилось в бою с Энди Руисом, — это чисто человек недооценил его, не настроился на него. Они в последний момент взяли его на бой, потому что у Энтони несколько раз поменялись соперники. Нельзя по этому бою оценивать потенциал Джошуа.

Усик тоже хороший боксёр. Он сделал суперрезультат в первом тяжёлом весе, стал абсолютным чемпионом. Молодец в любом случае. Но я думаю, что выиграет Джошуа», — рассказал Бетербиев в прямом эфире в своём «инстаграме».