Экс-чемпион мира: боя Фьюри — Джошуа не будет

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBO Джонни Нельсон рассказал, почему, по его мнению, поединок действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа не состоится. Напомним, Джошуа 25 сентября сразится с Александром Усиком, Фьюри 9 октября проведёт третий бой с Деонтеем Уайлдером.

«Нам очень долго говорили, что контракт вот-вот будет подписан. Молчал только Энтони Джошуа. Он хоть раз говорил, что бой будет?

Когда с заявлениями выступают двое, переговоры завершаются успешно. Не думаю, что у этого боя ещё есть шанс. Проблема состоит в том, что команды боксёров не доверяют друг другу. На самом деле они никогда и не договаривались до конца. Сейчас о бое не может быть и речи, и это устраивает их обоих», — рассказал Нельсон в интервью YouTube-каналу iFL TV.