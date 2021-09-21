Стал известен гонорар Энтони Джошуа за бой с Александром Усиком
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Стало известно, сколько заработает действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Гонорар Джошуа составит £ 15 млн (примерно € 17,5 млн), сообщает Mirror.
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут поединок в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.
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