Минеев оказался тяжелее Исмаилова перед их очным боем

Российские бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели церемонию взвешивания перед очным боем на турнире AMC Fight Nights 104.

Вес Минеева составил 84,4 килограмма, Исмаилова — 84.



Минеев и Исмаилов сразятся 16 октября в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи. Бой пройдёт на WoW Arena.

Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя стартует не раньше 23:00 мск.



Это будет уже второе противостояние бойцов. Ранее Владимир и Магомед встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.

В активе Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее Минеев высказался о предстоящем поединке с Исмаиловым.