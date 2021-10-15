Минеев оказался тяжелее Исмаилова перед их очным боем

Российские бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели церемонию взвешивания перед очным боем на турнире AMC Fight Nights 104.
Вес Минеева составил 84,4 килограмма, Исмаилова — 84.
Минеев и Исмаилов сразятся 16 октября в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи. Бой пройдёт на WoW Arena.
Бойцовский вечер покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции боя стартует не раньше 23:00 мск.
Это будет уже второе противостояние бойцов. Ранее Владимир и Магомед встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.
В активе Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.
Ранее Минеев высказался о предстоящем поединке с Исмаиловым.
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