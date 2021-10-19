«Когда он сказал мне, что я поправилась». Яна Куницкая в шутку ударила мужа ногой. Видео

Российский боец UFC Яна Куницкая разместила новый пост в своём «инстаграме», добавив к нему забавное описание. Яна показала удар ногой, который она наносит своему мужу, бразильскому бойцу Тиаго Сантосу. Девушке будто бы не понравились слова Сантоса о своём весе.



«Когда он сказал мне, что я поправилась», — подписала видеозапись Куницкая.

Куницкая в шутку ударила мужа ногой:

Напомним, на турнире UFC 264, который прошёл в ночь на 11 июля, Куницкая техническим нокаутом проиграла мексиканке Ирен Алдане. Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун. В августе Яна сообщила, что ждёт ребёнка.