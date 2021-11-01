Магомед Анкалаев: моя главная цель — титул чемпиона

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев прокомментировал победу над швейцарским бойцом Волканом Оздемиром на турнире UFC 267 в Абу-Даби.



«Моя главная цель — титул чемпиона. Давайте осмотрим, назовёт ли кто-то моё имя», — цитирует Анкалаева MMAJunkie.



Напомним, 30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялся турнир UFC 267.



В рамках основного карда россиянин Магомед Анкалаев встречался со швейцарским бойцом Волканом Оздемиром. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Анкалаеву.



Для него эта победа стала 25-й в смешанных единоборствах при единственном поражении. Волкан Оздемир потерпел шестое поражение в 23 поединках в профессиональной карьере.

