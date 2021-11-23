Александр Волков: синяк под глазом отлично дополняет мой осенний лук!

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где показал собственное фото с небольшим синяком под левым глазом.



«Считаю, что синяк под глазом отлично дополняет мой осенний лук! Стиль — это жить на стиле, и весь холодец», — подписал фотографию Волков.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Последний поединок Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой состоялся на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.