Александр Волков: синяк под глазом отлично дополняет мой осенний лук!
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Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где показал собственное фото с небольшим синяком под левым глазом.
«Считаю, что синяк под глазом отлично дополняет мой осенний лук! Стиль — это жить на стиле, и весь холодец», — подписал фотографию Волков.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».
Последний поединок Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой состоялся на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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