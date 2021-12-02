Амир Хан: Джейк Пол хорошенько получит в бою с Томми Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан считает, что у YouTube-блогера Джейка Пола нет реальных шансов в поединке с британцем Томми Фьюри. Для Пола этот бой станет уже пятым в качестве боксёра. Томми — младший брат чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Их поединок состоится 18 декабря в Тампе, Флорида (США).
Хоть Пол и одержал уже четыре победы, но он ещё никогда не дрался с профессиональным боксёром. У Фьюри за карьеру в профессионалах — семь побед в семи поединках.
«Я думаю, что Томми — отличный парень и превосходный боец. Я думаю, что Джейк Пол хорошенько получит в этом бое. Мне нравится Джейк, он писал мне несколько раз. Но Томми — будущий чемпион. Пол может получить серьёзные травмы», — цитирует Хана Boxing Scene.
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