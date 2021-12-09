Анкалаев назвал главную проблему дагестанцев

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев считает, что главной проблемой дагестанского народа является агрессия.

«Главная проблема дагестанцев? Слишком агрессивные люди», — сказал Анкалаев на YouTube-канале «ННТ Спорт».

Напомним, недавно стало известно, что Рамзан Кадыров принял в Грозном Хамзата Чимаева, Магомеда Анкалаева, Максима Гришина и ряд других известных бойцов. Анкалаев в ходе мероприятия получил в подарок «Мерседес».

30 октября Анкалаев победил Волкана Оздемира единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби. Следующим соперником Анкалаева станет экс-претендент на титул UFC Тиаго Сантос. Поединок должен состояться 12 марта на UFC Fight Night.

29-летний Анкалаев в ММА одержал 16 побед и потерпел 1 поражение. У 37-летнего Сантоса 22 победы и 9 поражений.