Харитонов поблагодарил Хабиба за возможность выступить в главном бою на турнире Eagle FC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за оказанное ему доверие выступить в главном бою на турнире Eagle FC.



«Хабиб Нурмамогедов, благодарю за доверие выступить в главном бою вечера», — так прокомментировал Харитонов фотографию в своем «инстаграмме», на которой он изображен вместе с Хаибибом.

Ранее стало известно, что Сергей Харитонов заменит в главном событии турнира бразильского бойца Антониу Силву, который не сможет принять участия в соревнованиях.



Соперником Харитонова будет голландский боксёр Тайрон Спонг.



«Для меня большая честь выступить в первом турнире Хабиба в Америке. Я даже не думал, просто сказал «да». Спонг отличный оппонент. Он, как и я — ударник. Думаю, мы покажем отличный бой», — отмечал ранее Харитонов.



Бой между Харитновым и Спонгом состоится на дебютном турнире Eagle FC в США. Соревнования запланированы на 28 января и должны пройти в Майами.



Ранее сообщалось, что в лиге Хабиба выступит также бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, прославленный боец Рашад Эванс, который принял решение возобновить карьеру. Ожидается, что боец сразится на том же турнире. Соперник Эванса пока не называется.