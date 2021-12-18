Паркер: этот бой с Чисорой будет другим, у меня было намного больше времени на подготовку

Новозеландский боксёр Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) поделился ожиданиями от поединка с британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 КО), который состоится сегодня.

В мае этого года Паркер победил Чисору и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO.

«Я чувствую, что этот бой будет другим, у меня было намного больше времени, чтобы поработать над вещами, над которыми Энди (Ли, тренер Паркера. — Прим. «Чемпионата») предложил мне поработать, и теперь, когда я нахожусь с ним в лагере, моя уверенность растёт с каждым днём, мы видим улучшения.



Моя цель – стать двукратным чемпионом мира, на данный момент у меня хорошие позиции в рейтинге, но из-за коронавируса трудно организовывать бои, так что спасибо всем за то, что смогли его сделать, спасибо Чисоре за то, что принял мой вызов снова», – цитирует Паркера BoxingScene.