Паркер вновь победил Чисору и защитил интерконтинентальный пояс по версии WBO

18 декабря на стадионе «Манчестер Арена» прошёл вечер бокса, главным событием которого стал реванш между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и экс-претендентом, британцем Дереком Чисорой. Бойцы сражались за интерконтинентальный пояс по версии WBO.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Напомним, в первом бою, который состоялся в мае 2021 года, Чисора проиграл Паркеру. Тогда поединок также продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Для Чисоры этот бой стал 44-м в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы и потерпел 12 поражений.

Паркер, в свою очередь, провёл 32 боя, в которых одержал 30 побед и потерпел два поражения.