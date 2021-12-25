Александр Емельяненко опубликовал очередное архивное фото с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил свежий пост в своём «инстаграме», в котором показал очередное архивное фото со своим братом Фёдором.
«Бывало и такое!», — подписал фотографию Александр Емельяненко.
Публикация доступна в «инстаграме» Александра Емельяненко.
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.
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