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Дацик — о словах А. Емельяненко: очередное балабольство?

Дацик — о словах А. Емельяненко: очередное балабольство?
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал слова соотечественника Алекандра Емельяненко. Ранее Александр заявил, что их очный бой должен состояться в середине или конце марта.

«Неужели Саша перестанет уже бегать от меня? Что думаете на счёт его слов? Или очередное балабольство?» — написал Дацик в своём «инстаграме».

Последний бой Вячеслав Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.

Что касается Емельяненко, то проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

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