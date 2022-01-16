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«Номинация на бой года». Махачев — о поединке между Каттаром и Чикадзе

«Номинация на бой года». Махачев — о поединке между Каттаром и Чикадзе
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост на своей странице в «Твиттере», где высказался о главном поединке турнира UFC Vegas 46. В нём встречались представитель Грузии Гига Чикадзе и американец Келвин Каттар.

«Номинация на бой года», — написал Махачев.

Напомним, победу единогласным решением судей праздновал американский боец. Ранее в соглавном поединке американец Джейк Кольер одолел соотечественника Чейза Шермана удушающим приёмом. А россиянин Вячеслав Борщёв, который дебютировал в американском промоушене, победил Дакоту Буша техническим нокаутом.

Ранее к Каттару обратился знаменитый австралийский боец UFC Александр Волкановски.

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