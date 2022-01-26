Соперник Харитонова предложил Нганну помощь в подготовке к боксёрскому бою с Фьюри

Будущий соперник российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова, голландский боксёр Тайрон Спонг выразил желание посодействовать чемпиону UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну в случае его потенциального поединка с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
«У Фрэнсиса всегда будет шанс, потому что он обладает колоссальной силой. Я действительно думаю, что он мог бы использовать кое-какие свои навыки для того, чтобы в итоге добиться нужного результата. Но в конечном счёте всё будет сводиться к боевому интеллекту. Будет неправильно выходить на бой с Тайсоном Фьюри в качестве обычного боксёра. При этом многое будет зависеть от правил, которые будут установлены для этого поединка. Но если он получит этот бой и захочет победить, то милости прошу ко мне — я ему помогу», — приводит слова Спонга MMAJunkie.
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