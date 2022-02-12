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Американский комментатор Джо Роган не будет работать на UFC 271

Американский комментатор Джо Роган не будет работать на UFC 271
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Американский спортивный комментатор боев смешанных единоборств Джо Роган не будет комментировать UFC 271.

Роган должен был работать вместе с Джоном Аником и Даниэлем Кормье. Однако, Роган не будет участвовать в субботней трансляции из-за конфликта расписания, передаёт BJ Penn.

Это произошло после нескольких дней споров, связанных с использованием Роганом в своём подкасте расисткого слова на букву «н». Он извинился, и несколько бойцов ММА, включая Исраэля Адесанью, встали на его защиту.

Несмотря на это UFC решила снять его с мероприятия. К Анику и Кормье теперь присоединится Майкл Биспинг, который прилетел в Хьюстон 11 февраля, в пятницу вечером.

UFC 271 состоится в ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне, штат Техас.

В главном событии Исраэль Адесанья будет защищать свой титул чемпиона в среднем весе против Роберта Уиттакера.

Деррик Льюис также вернется в со-главном событии против Тая Туивасы.

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