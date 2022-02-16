Чимаев — о возможном поединке с Адесаньей: он не готов умереть
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на слова экс-чемпиона UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо. Ранее Генри высказался о возможном поединке Хамзата с чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
«Если Адесанья сможет победить его, я заткнусь и извинюсь. Но если этот бой когда-нибудь случится, я выбираю Хамзата. Он совсем другой зверь», — предположил ранее Сехудо.
«Он не готов умереть, брат», — ответил в своём «твиттере» Чимаев.
Пост можно посмотреть на странице Хамзата Чимаева в «Твиттере».
Ранее Чимаев высказался о действующем обладателе титула UFC в полусреднем весе Камару Усмане и бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Жорже Сен-Пьере.
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