Костя Цзю рассказал о плане Исмаилова на бой с Дуродолой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка нигерийского боксёра Оланреваджу Дуродолы и российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.
«Дуродола очень хорош на контратаках – высокий, длинный, умеет это делать. Но для него будет испытание, хорошее испытание. Это не прогулка, это тяжёлый бой», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.
Поединок Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля и пройдёт по правилам бокса.
35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание.
41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, затем проиграв россиянину техническим нокаутом в реванше.
- 21 февраля 2022
-
20:38
-
20:08
-
18:57
-
17:53
-
16:49
-
15:47
-
14:17
-
13:44
-
12:47
-
11:41
-
10:40
-
09:30
-
08:23
-
02:51
-
00:38
-
00:10
- 20 февраля 2022
-
23:52
-
23:36
-
23:23
-
22:45
-
21:42
-
20:41
-
19:36
-
18:48
-
17:34
-
16:44
-
16:05
-
14:56
-
13:59
-
13:24
-
12:34
-
11:53
-
11:24
-
10:55
-
10:11