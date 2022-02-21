Костя Цзю рассказал о плане Исмаилова на бой с Дуродолой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка нигерийского боксёра Оланреваджу Дуродолы и российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.



«Дуродола очень хорош на контратаках – высокий, длинный, умеет это делать. Но для него будет испытание, хорошее испытание. Это не прогулка, это тяжёлый бой», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.



Поединок Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля и пройдёт по правилам бокса.



35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. В последний раз Магомед сражался в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл соотечественнику Владимиру Минееву, при этом даже потеряв сознание.



41-летний Дуродола выступает в первом тяжёлом весе. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 37 побед, 34 из которых были добыты нокаутами, и 9 поражений. В своё время нигериец досрочно победил Дмитрия Кудряшова, затем проиграв россиянину техническим нокаутом в реванше.