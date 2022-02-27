Тэйлор победил Кэттеролла и защитил звание абсолютного чемпиона мира

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор победил Джека Кэттеролла на турнире, который состоялся в шотландском Глазго.

Поединок завершился победой Тэйлора раздельным решением судей (114:111, 113:112, 112:113). Таким образом, Тэйлору удалось защитить чемпионский титул абсолютного чемпиона мира.

Напомним, изначально боксёрский поединок был запланирован на 18 декабря прошлого года, однако был перенесен из-за повреждения Джоша.

Таким образом, Тейлор одержал 19-ю победу в профессиональном ринге, из которых 13 закончились досрочно.

Кэттеролл, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее на профессиональном ринге он одержал 26 побед, из которых 13 завершился нокаутом.