Тэйлор победил Кэттеролла и защитил звание абсолютного чемпиона мира
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Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор победил Джека Кэттеролла на турнире, который состоялся в шотландском Глазго.
Поединок завершился победой Тэйлора раздельным решением судей (114:111, 113:112, 112:113). Таким образом, Тэйлору удалось защитить чемпионский титул абсолютного чемпиона мира.
Напомним, изначально боксёрский поединок был запланирован на 18 декабря прошлого года, однако был перенесен из-за повреждения Джоша.
Таким образом, Тейлор одержал 19-ю победу в профессиональном ринге, из которых 13 закончились досрочно.
Кэттеролл, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее на профессиональном ринге он одержал 26 побед, из которых 13 завершился нокаутом.
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