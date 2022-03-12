Бой Корешкова и Дейли в Лондоне отменён. Россиянину не дали английскую визу

Поединок с участием 31-летнего российского бойца Bellator Андрея Корешкова и ветерана смешанных единоборств Пола Дейли не состоится. Об этом рассказал российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. Противостояние должно было пройти на турнире в Лондоне.
«У Андрея Корешкова был запланирован бой на 15 мая в Лондоне. Был подписан контракт, но, к сожалению, бой не состоится, так как всем россиянам перестали давать английские визы, и мы не исключение. Так что пока пауза», — сказал Шлеменко в своём «инстаграме».
Напомним, в последнем бою, на турнире Bellator 274, Корешков одержал победу ярким нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри. Дейли в последнем поединке уступил Джейсону Джексону единогласным решением судей. Бой прошёл в июне 2021 года на турнире Bellator 260.
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