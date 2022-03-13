Корешков отреагировал на отмену своего боя с Дейли из-за отказа в английской визе

31-летний российский боец Bellator Андрей Корешков разместил новый пост у себя в «инстаграме», прокомментировав отмену своего поединка с ветераном смешанных единоборств, британцем Полом Дейли. Корешков не смог получить визу в Великобританию, где должен был состояться поединок.



«К сожалению, уже во второй раз мой бой против Пола Дейли срывается! Первый раз всему виной был коронавирус, сейчас Великобритания перестала выдавать визы гражданам России! Желаю удачи тебе, Пол. Bellator найдут замену, и ты проведёшь свой бой, и надеюсь не последний», — написал Корешков.



Напомним, в последнем бою, на турнире Bellator 274, Корешков одержал победу ярким нокаутом над американцем Ченси Ренкаунтри. Дейли в последнем поединке уступил Джейсону Джексону единогласным решением судей.

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